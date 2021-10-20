Правоохранители задержали водителя грузовика DAF.

В Одесской области задержан причастный к масштабному ДТП водитель грузовика, ставший вероятной причиной возгорания автомобилей и гибели трех человек.

Подробности смертельного ДТП размещены на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По его данным, установлены предварительные обстоятельства ЧП на трассе Киев-Одесса, возле поселка Любашевка.

В частности, установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, передвигаясь в сторону Одессы, в условиях густого тумана столкнулся с тягачом DAF, который ехал впереди, в попутном направлении.

После столкновения оба транспортных средства остановились на проезжей части. Вслед подъехали автомобиль "ВАЗ" и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидев аварию, также остановились на проезжей части.

Читайте такжеНа Ривненщине водитель сбил на "зебре" коляску с младенцем: жуткое ДТП попало на видеоВ это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд DAF, водитель которого столкнулся с другими четырьмя автомобилями, в результате чего произошло их возгорание.

В аварии погибли три человека – пассажирка легкового Volkswagen, 1985 г.р., и водитель первого грузовика, 1991 г.р. Личность третьего погибшего устанавливается.

В больницу с различными травмами доставлены 12 человек. Среди них – несовершеннолетние в возрасте 15-ти и 16-ти лет.

32-летний водитель грузового автомобиля DAF, допустивший второе столкновение, задержан. Продолжаются следственные действия.

Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, масштабная смертельная авария в Одесской области у Любашевки с участием трех легковых автомобилей и двух грузовиков произошла 20 октября около 5 часов утра. Из-за аварии движение транспорта было ограничено.

Автор: Лариса Козовая