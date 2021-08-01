В результате столкновения авто с домом в селе Мохнатин погибли двое мужчин.

На Черниговщине в результате столкновение авто с домом погибли двое мужчин.

Об этом сообщает полиция Черниговской области на странице в сети Facebook.

Согласно информации, в полицию поступило сообщение о том, что в селе Мохнатин Новобелоуской общины легковой автомобиль въехал в частный дом.

Правоохранители установили, что во время столкновения в автомобиле находилось пять человек.

За рулем легковушки была женщина 2003 года рождения. По предварительной информации, она не справилась с управлением и въехала в дом.

Читайте такжеВ Черниговской области лоб в лоб столкнулись легковушка и маршрутка: 9 пострадавшихВ результате дорожно-транспортного происшествия водитель еще две женщины получили травмы и сейчас находятся в больнице, двое мужчин скончались от многочисленных травм. Сейчас полиция принимает меры по установлению анкетных данных одного из погибших мужчин и травмированной женщины.

Открыто производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее на Черниговщине произошло другое ДТП, в результате которого грузовик упал с моста в реку Десна.

Автор: Ирина Синельник