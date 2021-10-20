Возле поселка Любашевка ранним утром столкнулись двух грузовых и трех легковых автомобилей

В Одесской области стала новая смертельная авария - при столкновении трех легковых автомобилей и двух грузовиков погибли три человека.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло на 313 километре автодороги Киев-Одесса.

"Недалеко от поселка Любашевка около пяти часов утра произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. Погибли три человека, есть пострадавшие. Сейчас им оказывается помощь", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПод Одессой в жестком ДТП пострадали военные, а женщину выбросило из авто (фото)Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция просит водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь. Из-за аварии движение транспорта в вышеназванном месте заблокировано. Сейчас в сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

В социальных сетях сообщают о якобы более 20 пострадавших. Насколько это соответствует действительности, пока неизвестно.

Также ранее УНИАН писал о другой смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса, где в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли два человека, еще шестеро - пострадали.

Автор: Лариса Козовая