Нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы.

Соломенский районный суд Киеве избрал меру пресечения исполнителям покушения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

На время досудебного расследования они будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Следующие десять лет мужчины могут провести в тюрьме, сообщили в полиции Киева.

Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины, которым 27 и 31 год. Им сообщено о подозрениях по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу.

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Сейчас следователи выясняют личность заказчика нападения.

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Как сообщал УНИАН, мужчин, готовивших покушение на Сокура, задержали 17 августа. Это произошло в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Сокура, который как раз выходил из подъезда своего дома.

Кроме бит, у нападавших нашли фото чиновника и его авто. По мнению полиции, это указывает на заказной характер преступления.

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