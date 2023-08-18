Попытка нападения на чиновника произошла вчера в Киеве. Исполнители покушения подстерегали Евгения Сокура с битами, указала полиция.

Полиция раскрыла детали атаки на замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура, произошедшей вчера в Киеве.

Так, за информацией врио главы Нацполиции Украины Ивана Выговского, правоохранители задержали двух мужчин, которые готовили нападение на чиновника налоговой службы Украины.

"Полицейские смогли предупредить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону подъезда, из которого должен был выйти потерпевший. Информацию о поготовке этого преступления с целью нанесения телесных повреждений оперативники получили заранее. И таким образом фактически спасена жизнь чиновника", - сказал Выговский.

По его словам, кроме бит при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля.

"Это указывает на заказной характер преступления", - отметил глава Нацполиции.

Он сообщил, что злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летний граждане. Они жители одного из регионов, не киевляне. Сразу после совершения преступления их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Следователи выясняют личность заказчика этого нападения", - отметил Выговский.

Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Утром стало известно о покушении на замглавы ГПСУ Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня утром председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил о покушении на убийство замглавы Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Он сообщил, что покушение произошло вчера в 7:50, добавив, что Сокура удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска.

По данным Гетманцева, заказчики - схемщики, потерявшие "бизнес".

На сайте ГНС Сокура представлен как исполняющий обязанности заместителя председателя ГНСУ, он имеет VI ранг государственного служащего.

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