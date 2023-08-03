Все обязаны постоянно носить электронные браслеты.

Суд избрал меру пресечения для трех депутатов Киевсовета в виде ночного домашнего ареста. Их подозревают в уклонении от военной службы.

В Государственном бюро расследований в комментарии УНИАН подтвердили, что решение принято Печерским районным судом г. Киева вчера, 2 августа.

В политической партии "Европейская солидрность" заявили, что осуждают решение суда относительно меры пресечения коллегам - Игорю Хацевичу и Олегу Левченко в виде ночного домашнего ареста с постоянным ношением электронного браслета.

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Аналогичная мера пресечения избрана и для помощника одного из трех депутатов, который также вчера получил подозрение в уклонении от военной службы.

Подозрение депутатам Киевсовета - что известно

1 августа Офис генерального прокурора сообщил, что четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один - помощником депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу.

По данным следователей, они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. Не являясь на службу все четверо одновременно получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Как сообщили в тот же день УНИАН источники, речь идет о депутатах нынешнего созыва Игоре Хацевиче и Олеге Левченко (оба от "Европейской солидарности") и Михаиле Терентьеве ("УДАР Кличко").

И вчера, 2 июля, стало известно, что сообщено о подозрении экс-командиру одной из воинских частей ТРО, который отправил военнослужащих - трех депутатов Киевского городского совета и помощника депутата Киевсовета на службу в Киевскую городскую военную администрацию. Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. По информации источников УНИАН, речь идет об экс-командире К. Федичеве.

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