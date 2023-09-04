Она говорит, что ее детям нужна психологическая помощь из-за случившегося.

Дети Джумбери Силогавы, которого 29 августа застрелил патрульный полицейский в Днепре, знали, что отец был в нетрезвом состоянии.

Об этом в комментарии Суспільному рассказала бывшая жена погибшего Наталья. По ее словам, он и раньше мог сесть за руль после того, как выпьет. Женщина говорит, что накануне инцидента экс-мужчина забрал детей на море на несколько дней, чтобы отпраздновать день рождения.

"Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним.... Дети ехали с моим бывшим мужем и его любовницей. Это для меня очень важно, ведь мои дети смотрят эти все соцсети и им очень не приятно. И когда моим детям желают смерти - я не понимаю, за что", - сказала Наталья.

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Также женщина отметила, что теперь ее сыновья 12-ти и 14-ти лет нуждаются в психологической помощи, она уже обратилась к специалистам.

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Как сообщал УНИАН, 29 августа сеть всколыхнуло видео конфликта между семьей в машине и полицейскими, во время которого мужчина набросился на патрульных. Когда он начал избивать полицейскую, ее напарник выстрелил в него несколько раз.

В полиции, сообщили, что в тот день Jaguar нарушил правила дорожного движения, нарушители отказались выполнять требования полицейских. Также они обнародовали видео с бодикамер патрульных и момент нарушения ПДД.

Было открыто уголовное производство по факту посягательства на жизни патрульных полицейских. Тем временем патрульного, который произвел выстрелы, отправили под домашний арест на 60 суток. Расследуется дело по статьям об умышленном убийстве и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия.

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