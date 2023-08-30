В кадр попал момент нападения Силогавы на патрульную.

Патрульная полиция Украины показала нарезку видеозаписей, касающихся кровавого инцидента в Днепре, когда после стычки был застрелен водитель авто Jaguar, остановленного из-за нарушения правил дорожного движения.

В опубликованном ролике показан момент нарушения правил дорожного движения, совершенного остановленным впоследствии авто Jaguar. Также там содержатся фрагменты из изъятых и приобщенных к уголовному делу записей с нагрудных видеорегистраторов полицейских.

На камеры было зафиксировано общение правоохранителей с женщиной, сидевшей на водительском месте, и 38-летним водителя авто Джумбери Силогава, поведение которого было агрессивным (он прибегал к ругательствам и унижениям полицейской).

На видео показан и момент попытки Силогавы и его спутницы покинуть место, где их остановил патруль.

Также в кадр попало нападение Силогавы на патрульную, которая в результате инцидента получила травмы головы, и момент выстрелов напарника полицейской в сторону нападавшего.

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