За посягательство на жизнь полицейского грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Днепре открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских, которые были участниками инцидента, завершившегося смертельным ранением мужчины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, дело открыто по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что за посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание – от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Видео дня

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем", - добавили в ведомстве.

Стрельба в Днепре: что известно

29 августа на одной из улиц Днепра экипаж патрульных остановил Jaguar, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, отказывались выполнять указания правоохранителей и агрессивно вели себя. Во время конфликта мужчина ударил патрульную в лицо и устроил драку с ее коллегой. Полицейский применил оружие, мужчина погиб на месте.

Нацполиция назначила служебное расследование и отстранила патрульных.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Сегодня в ГБР заявили, что пока еще не могут сообщить, был ли выпивший застреленный полицейским мужчина и кто именно находился за рулем автомобиля.

Вас также могут заинтересовать новости: