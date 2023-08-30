Полицейскому, застрелившему мужчину, в ближайшее время изберут меру пресечения.

В Государственном бюро расследований озвучили новые подробности инцидента, во время которого патрульный в Днепре застрелил мужчину, который совершил драку с правоохранителями. Полицейскому вскоре изберут меру пресечения, сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сафьян в эфире "Завтрака с 1+1".

По ее словам, правоохранители установили, что патрульные пытались остановить машину, однако водитель их игнорировал.

"Почему так случилось, что это привело к летальному исходу, будет установлено в процессе досудебного расследования...", - отметила Сафьян.

Видео дня

По данным следствия, мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Представительница ГБР уточнила, что речь идет о пассажире автомобиля.

Она также напомнила, что сейчас уголовное производство расследуется по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий).

Сафьян также сообщила, что правоохранители проанализируют все видео с место инцидента, которые сейчас распространяются в соцсетях.

"Напомню, что полицейский задержан. В ближайшее время будет приниматься решение об избрании ему меры пресечения", - сказала она.

Убийство в Днепре - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел вечером 29 августа в Днепре. Там полицейский применил оружие в отношении мужчины, который агрессивно вел себя и совершил драку с ним и его коллегой-патрульной. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В тот же вечер в Нацполиции заявили о назначении служебного расследования и отстранении обоих патрульных от исполнения обязанностей.

В Государственном бюро расследований сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Утром 30 августа инцидент прокомментировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он подчеркнул, что не может высказываться относительно правомерности или неправомерности таких действий патрульного, потому что сейчас комиссия проводит служебное расследование, а следствие должно оценить все доказательства в совокупности и сделать выводы, основываясь на фактах, а не догадках.

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