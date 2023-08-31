Круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Кировский районный суд города Днепр избрал меру пресечения полицейскому, который убил мужчину после остановки автомобиля за нарушение правил дорожного движения и сопротивление правоохранителям - круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Об этом сообщает Суспільне.

Как сообщал УНИАН, прокуратура требовала избрать меру пресечения задержанному патрульному - 60 суток ареста без права внесения залога. На суде отмечалось, что полицейский должен был предупредить о применении табельного оружия.

Видео дня

Адвокат полицейского сообщила на суде, что у ее подзащитного черепномозговая травма и ушиб тканей, поэтому ему требуется стационарное лечение.

Патрульный убил человека в Днепре

Как известно, 29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Он был остановлен за нарушение правил дорожного движения.

Возник конфликт между полицейскими и теми, кто был в авто. Мужчина оскорблял словесно полицейскую, ударил ее, а потом набросился на полицейского, а в это время женщина, которая была с ним в авто держала полицейскую, чтобы она не пошла на помощь коллеге. Полицейский трижды выстрелил в мужчину. Он умер на месте.

Вас также могут заинтересовать новости: