На кадрах четко видно, что за рулем машины находится мужчина.

В сети появилось видео правонарушения, после которого произошел конфликт с полицейскими в Днепре, что привело к гибели мужчины. Камера зафиксировала нарушение ПДД.

На обнародованном ролике видно, что водитель автомобиля Jaguar нарушил правила дорожного движения, повернув налево с правого ряда на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской в Днепре. После чего за авто нарушителя поехали патрульные полицейские, которые находились рядом.

При этом видео подтверждает, что за рулем Jaguar находился мужчина, а не женщина. На видео четко видно, что она сидит на месте пассажира.

Нарушение произошло в 16:54, а стрельба - около 18:00 на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной.

Стрельба в Днепре - что известно

29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силлогава, женщина и двое детей. Между правоохранителями и водителем возник конфликт, в результате которого мужчина погиб.

В Сети появились видео, на котором видно стычку патрульных и Силлогавы, а также сам момент выстрела. Погибший вел себя очень агрессивно в отношении правоохранителей. При этом на кадрах видно, что на месте водителя сидит женщина.

Сотрудники ГБР считают, что погибший вел авто и нарушил правила дорожного движения, а когда его остановили, то вел себя агрессивно. У него были признаки алкогольного опьянения. В Нацполиции назначили служебное расследование и отстранили этих двух патрульных.

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