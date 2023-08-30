Убитому в Днепре мужчине 38 лет, выяснили журналисты.

Новости Днепра сегодня остаются в центре внимания - журналисты узнали новые детали убийства агрессивного мужчины сотрудником полиции.

Кровавый инцидент произошел на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и ул. Авиационной, пишет "Информатор". По его данным, застрелен Джумбери Силогава.

Также стало известно, что мужчине 38 лет.

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Убийство в Днепре - сегодня это стоит знать

Вечером 29 августа стало известно, что в областном центре произошел конфликт между патрульными полицейскими и водителем и пассажирами элитной машины, который завершился стрельбой. В Государственном бюро расследований сообщили, что водитель авто игнорировал законные требования правил дорожного движения, вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

На видео с места трагедии, которое опубликовали в cети, видно, что полицейские пытались вытащить из авто девушку, а она сопротивлялась. После этого было столкновение мужчины с патрульным и выстрелы. Стоит отметить, что злоумышленник до крови разбил лицо сотруднице полиции.

Полицейский выстрелил в мужчину, и тот скончался на месте. Правоохранителей отстранили от работы.

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