Полицейским стрелок сказал, что хотел пристрелять новое ружье.

В Тернопольской области мужчина застрелил человека и сказал полицейским, что спутал свою жертву с диким животным. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции.

Трагедия произошла в поле вблизи села Курники Тернопольского района рано утром 27-го января. По предварительным данным, 58-летний мужчина вместе со знакомым, который приобрел охотничье оружие, вышли в поле, чтобы пристрелять ружье.

"Заметив вдали неизвестный объект, мужчина воспринял его за зверя и произвел один выстрел. Однако, подойдя ближе, "охотники" увидели мертвого человека", - говорится в сообщении.

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Горе-охотники сразу сообщили полицейским о том, что совершили. Прибывшие по вызову правоохранители установили, что погибшим является 51-летний житель того же села. Оружие, из которого его убили, принадлежит товарищу стрелка, оно было зарегистрировано надлежащим образом.

По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 119 УК – убийство по неосторожности. Если вина стрелка будет доказана в суде, ему может грозить от условного наказания до 5 лет лишения свободы.

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