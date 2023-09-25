Пуля попала мужчине в шею, он скончался на месте происшествия.

Во Львовской области во время ночной охоты охотник случайно застрелил своего племянника.

Согласно сообщению полиции Львовской области, инцидент произошел 23 сентября около 23:30 в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района.

Как установили полицейские, во время охоты 63-летний житель города Сколе произвел выстрел из охотничьего карабина "Сайга", попав в своего 38-летнего племянника – жителя Львова.

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По словам охотника, он с родственником охотился на дичь и в темноте перепутал его со зверем. Пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Полицейские начали расследование по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - заключение на срок до пяти лет.

Охотника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, из которого был осуществлен смертельный выстрел.

Убийство школьницы в Днепропетровской области

В начале сентября в Пятихатках Днепропетровской области убили и изнасиловали 16-летнюю девушку. Ее тело нашли в зарослях возле одного из домов.

23 сентября правоохранители "вышли" на подозреваемого – 46-летнего ранее судимого местного жителя. Его задержали по результатам судмедэкспертиз.

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