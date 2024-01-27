Полиция нашла "героиню", которая, судя по всему, "тусила" в группе живодеров и просто выполнила советы.

В Одесской области начался скандал из-за видео в социальных сетях, на котором девушка-подросток режет лезвием собаку. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, вчера, 26 января, в социальной сети появилось видео, на котором несовершеннолетняя издевалась над собакой. Оно шокировало жителей Одесской области.

На кадрах зафиксировано, как несовершеннолетняя подходит в помещение, где находится песик, хватает его, тянет к себе и лезвием полосует, в частности, голову. При этом делает это неоднократно, и со смехом комментирует свои действия. Показывает на камеру, как течет кровь, демонстрирует ранения, которые нанесла животному.

"Видите, видите..., но нам этого мало", - говорит несовершеннолетняя и снова режет собаку. Шокированное животное пытается вырваться и скулит, но владелица его крепко держит, повышает голос на "любимца" и нецензурно ругается.

В полиции подтверждают: девушка действительно лезвием наносила животному ранения, повлекшие кровотечение, и рассказывала, что делает это не впервые.

Правоохранители уверяют, что в кратчайшие сроки установили личность ребенка и место его пребывания. Выяснилось, что над собственным животным по фамилии Бек издевается девочка, которой на момент создания "кино" было 12 лет.

В ГУ НП уверяют: видео было сделано два года назад в Подольском районе Одесской области, где живет малолетняя, сейчас – Бек жив и "на вид здоров".

По словам начальника Подольского районного управления полиции Олега Жуковского, песика семья в свое время взяла с улицы. По словам девушки, она издевалась над ним, потому что "повторила увиденное в интернете" - в группе, которую, судя по всему, создали живодеры.

"Свои действия она сняла на телефон и опубликовала в закрытом телеграм-канале, и только сейчас видео начало "гулять" по закрытым сетям", - уверяет Жуковский.

Сначала в ГН НП заявили, что сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 299 (жестокое обращение с животными, совершенное с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции и т.д.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

Впоследствии в полиции уточнили, что на момент создания видео фигурантка еще не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому полицейские будут ходатайствовать в суде о применении в отношении нее мер воспитательного характера.

Отмечается, что несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей и характеризуется по месту жительства положительно. Мать объяснила, будто бы никогда не замечала за дочкой жестокости, мол, ее ребенок не мог такого сделать, потому что "боится крови".

"Семья приютила двух собак и ухаживала за ними. Сейчас оба животных изъяты и переданы на обследование ветеринару, а затем в приют", - говорят в полиции.

Однако, люди вторые сутки подряд в соцсетях комментируют ужасное поведение подростка. Они пишут: "У ребенка явно - диагноз, к психиатру не мешало обратиться родителям еще раньше, а не когда все случилось", "Слава Богу, что обратили внимание, надеюсь виновные точно будут наказаны","Бедное животное, сколько боли он терпел", "Садистка должна ответить по закону", "Мне от прочитанного плохо. А смотреть даже не хочу. Страшно, что растут такие люди".

Кроме того, какая-то женщина написала, что знает семью, якобы родители знали об издевательствах, которые "продолжаются и сейчас". Некоторые считают, якобы видео обнародовали, чтобы кому-то отомстить.

Живодерство в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года в Одессе на глазах у людей, рядом с рынком, мужчина жестоко убил собаку декоративной породы. Об инциденте правоохранителей известила очевидица. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом в область шеи животного, а, когда прохожие пытались его остановить, скрылся. Правоохранители нашли мужчину, который заявил, что животное ему показалось больным, и решил "ему помочь".

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