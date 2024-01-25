В Ривненской области во время визита к стоматологу умерла 50-летняя женщина.
По информации местной полиции, происшествие случилось вечером 19 января в частной стоматологической клинике города Здолбунов.
Предварительно полицейские выяснили, что жительница села Здолбица лечила зубы с использованием седации.
"После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем они не дали результата. К сожалению, женщина умерла", - говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые имеют значение в деле.
По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником начато уголовное производство, в рамках которого назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинскую, которая установит причину смерти женщины.
Другие трагические случаи в стоматологических клиниках
В ноябре прошлого года в Тернополе в стоматологической больнице умер мальчик, которому не исполнилось и 2 лет. В коммунальном медучреждении ему лечили зубы под общим наркозом. Из-за падения кровяного давления во время лечения мальчика доставили в реанимацию, где он умер. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.
А уже в декабре во львовской частной стоматологической клинике впал в кому 5-летний сын музыканта Виктора Пашника Велес. Ребенку решили удалить зубы под общим наркозом. Его отец утверждал, что мальчик сопротивлялся в операционной медучреждения и врачи якобы силой надели ему маску. Во время операции у Велеса остановилось сердце, его перевели в реанимацию. Затем стало известно, что врачи констатировали у мальчика смерть мозга. Ребенок умер 13 января.