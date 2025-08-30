Ранее экс-спикер Рады уже пережил одно из нападений, рассказал Вятрович.

Убийство во Львове бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия - это один из элементов террора, который совершает Россия против украинцев. Об этом в эфире Киев 24 заявил народный депутат Владимир Вятрович.

"Я думаю, что это вполне связано с теми событиями, которые сейчас происходят, с этой войной. Как украинцев сейчас массово запугивают массированными бомбардировками. Так же сейчас с этими целевыми убийствами в центре города среди белого дня - это тоже элемент запугивания, который Россия пытается использовать. Для того, чтобы сломать украинское общество", - сказал Вятрович.

Он добавил, что ранее Парубий уже пережил покушение на свою жизнь.

Видео дня

"Кажется, в 2015-2016 годах была попытка убить его гранатой. Андрей Парубий был в списке на ликвидацию со стороны России еще с 2022 года. И даже некоторое время имел вокруг себя охрану. Очень жаль, что сейчас ее не было, или по каким-то причинам сняли эту охрану. Поэтому я думаю, что Андрей оставался опасным врагом для России", - сказал Вятрович.

По словам нардепа, одной из причин, почему Россия могла организовать это покушение, является то, что Парубий был "наиболее выразительным и принципиальным" украинским политиком.

"Это человек, который всегда был абсолютно ценностным, придерживался своих ценностных национальных ориентаций. Начиная с конца 80-х годов, когда он включился в общественно-политическое движение. Человек, который сделал очень много для того, чтобы на законодательном уровне были приняты принципиальные для Украины решения, такие как евроинтеграция, именно под руководством спикера Парубия было это сделано. Человек был причастен к принятию законов о декоммунизации, воплощению закона об украинском языке как государственном. Человек, который был одним из руководителей Майдана 2004 года, 2013-2014 годов", - пояснил Вятрович.

Убийство Парубия: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа во Львове неизвестный застрелил народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. По данным Офиса Генерального прокурора, сейчас продолжается установление личности нападавшего и обстоятельств преступления. В городе объявили спецоперацию "Сирена".

В сети обнародовали видео с моментом убийства Парубия. На нем видно, что убийца, переодетый курьером, некоторое время шел за жертвой. В какой-то момент нападавший достал пистолет, выстрелил несколько раз и пошел в обратном направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: