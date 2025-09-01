Президент Украины добавил, что проводятся неотложные следственные действия для установления обстоятельств убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 сентября, сообщил, что говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко, который доложил ему о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия, сообщается в Telegram-канале главы государства.

"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", - написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно.

"Благодарен каждому, кто привлечен к этой работе. Национальная полиция и МВД, СБУ, прокуратура - все действуют максимально эффективно. Спасибо!", - добавил украинский президент.

Убийство Парубия

Ранее УНИАН сообщал, что в Управлении государственной охраны (УГО) объяснили, что у Андрея Парубия не было охраны от государства, поскольку после прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них. В течение всего срока полномочий народные депутаты в Украине и члены их семей, которые проживают вместе с ним или сопровождают таких лиц, могут быть обеспечены охраной.

Также мы писали, что народный депутат Владимир Вятрович отметил, что Парубий уже ранее пережил покушение на свою жизнь. Вятрович добавил, что где-то в 2015-2016 годах была попытка убить его гранатой. По его словам, Парубий был в списке на ликвидацию со стороны России еще с 2022 года. Нардеп добавил, что у Парубия определенное время была охрана, но по каким-то причинам ее сняли.

