Вероятный убийца народного депутата Андрея Парубия несколько минут назад задержан в Хмельницкой области, сообщил в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Вероятный стрелок несколько минут назад задержан в Хмельницкой области. Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - рассказал глава МВД Украины.

По его словам, раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины.

Клименко добавил, что десятки полицейских Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали непрерывно, чтобы раскрыть дерзкое убийство Андрея Парубия.

"В очередной раз полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины показали высокий профессиональный уровень. Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов - задержали. Больше деталей позже будет от полиции", - написал Клименко.

Он поблагодарил за блестящую работу полиции Львовщины и центрального аппарата Нацполиции, работников Службы безопасности, Офиса Генерального прокурора Украины и львовской областной прокуратуры.

"Профессиональная и единая правоохранительная система - основа безопасности и спокойствия в стране", - отметил Клименко.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский первым сообщил о задержании вероятного убийцы политика:

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Спасибо правоохранителям за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены."

Также в СБУ подтвердили информацию о задержании подозреваемого.

"Фигурант был задержан в Хмельницкой области. По данным следствия, покушение на народного депутата тщательно готовилось заранее: исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжаются следственные действия. О дальнейшем ходе расследования правоохранители будут информировать дополнительно.

Убийство Парубия

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сообщил, что сейчас проверяются все возможные версии убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он добавил, что главной же версией убийства Парубия считается причастность России. Среди других версий - бизнес-интересы, что-то связанное с имуществом, конфликты с коллегами, партнерами.

Также мы писали, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Андрея Парубия похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. В понедельник, 1 сентября, в 19:00 в Архикафедральном Соборе святого Юра начнется парастас (заупокойное богослужение). Садовый добавил, что во вторник, 2 сентября, также в Соборе святого Юра в полдень начнется чин похорон.

