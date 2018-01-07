Отказ священника отпевать ребенка: боец АТО рассказал подробности избиения возле церкви УПЦ МП в Запорожье

Полиция начала уголовное производство по факту избиения участника АТО под церковью Московского патриархата в Запорожье, говорится в сюжете ТСН.

6 января потерпевший Александр вместе с товарищем принес игрушку под храм. Подобные акции сейчас проходят по всей Украине в знак солидарности с родителями ребенка, которго священники отказались отпевать, потому что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

По словам Александра, охранник церкви сразу убрал игрушку, а когда его спросили "Почему?", начал куда-то звонить. Сразу после этого уже другой человек из храма предложил бойцам поговорить за территорией церкви. А уже через несколько минут на них напали неизвестные. По словам пострадавших, нападавшие действовали молниеносно.

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"Подлетает микроавтобус, подбегают двое в масках и бронежилетах, без опознавательных знаков, но с хорошей выправкой. Ничего не говоря, просто подбежали, перцовый баллончик в лицо до упора и начали просто забивать. Буквально там секунд 10-15, мы уже упали, они развернулись и исчезли в неизвестном направлении", - рассказал Александр.

Нападение произошло в полсотне метров от церкви, посреди торговых контейнеров, где нет никаких камер наблюдения.

Александр не показывает лицо, потому что служит в одном из специализированных армійськіх подразделений. Уже завтра он должен был возвращаться на передовую, но теперь должен задержаться в больнице - сломанную руку должны оперировать.

Общественные активисты обвиняют в избиении членов организации "Радомир", которые фактически исполняют охранные функции на массовых мероприятиях Московского патриархата в Запорожье. Однако батюшки свою причастность к инциденту опровергают.

"Я очень расстроен, что это произошло не только во вверенном мне храме, но и вообще, что это произошло", - сказал настоятель церкви отец Леонид, добавив, что ребята из "Радомира" не являются прихожанами его храма.

Правоохранители уже открыли уголовное производство, однако писать заявление в полицию пострадавший отказывается, ссылаясь на специфику своей работы. По словам полицейских, это значительно усложняет расследование. Ведь кроме слов волонтеров, никаких подтверждений инцидента нет.

Одноко волонтеры настроены решительно. В понедельник к ситуации обещают присоединиться ветераны АТО. Они тоже будут искать нападавших. Храмы бойцы не тронут.

Как сообщал УНИАН, акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии, которая случилась 31 декабря. 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и выпрыгнул из него. Как раз в этот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Служитель Украинской православной церкви Московского патриархата, приглашенный ритуальной службой, прямо во время похорон отказался отпевать двухлетнего ребенка. Причина такого решения - ребенок крещен священниками Киевского патриархата.

Также его отказались отпевать и в другом храме, поэтому это сделал служитель Киевского патриархата.