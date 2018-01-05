К церквям УПЦ МП несут игрушки после отказа прямо на похоронах отпевать ребенка (фото)

В Запорожье после инцидента с отказом священника УПЦ МП отпевать двухлетнего ребенка прямо на похоронах люди начали приносить под церкви Московского патриархата игрушки.

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Флешмоб стартовал после призыва в соцсети Facebook запорожского журналиста Юрия Гудыменко отреагировать таким образом на поведение служителей церкви УПЦ МП во время похорон двухлетнего ребенка, погибшего в результате падения на него самоубийцы.

При этом, как сообщает Гудыменко, флешмоб распространяется и на другие города Украины.

«Запорожье несёт куклы и игрушки к церквям УПЦ Московского патриархата. В комментариях пишут, что Киев собирается с куклами на 19:00 к Киево-Печерской лавре. Пишут, что и в других городах Украины люди несут куклы к дверям церквей», – говорится в сообщении журналиста.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего ребенка, который погиб в результате падения на нее самоубийцы.

Причина такого решения - ребенок крещен священниками Киевского патриархата.

Как сообщил руководитель Черниговской епархии УПЦ КП Евстратий Зоря, ребенка отказались отпевать прямо во время погребения. Также его отказались отпевать и в другом храме, поэтому это сделал служитель Киевского патриархата.