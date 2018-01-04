Из-за крещения в УПЦ КП: в Запорожье отказались отпевать ребенка, на которого упал самоубийца

В Запорожье служитель Украинской православной церкви Московского патриархата отказался отпевать двухлетнего ребенка, который погиб в результате падения на нее самоубийца.

Как пишет на своей странице в Facebook руководитель Черниговской епархии УПЦ КП Евстратий Зоря, причина такого решения - ребенок крещен священниками Киевского патриархата.

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"В Запорожье служитель Московского патриархата (трудно в этом конкретном случае написать "священник") во время погребения отказался совершать чин отпевания двухлетнего ребенка, который погиб в результате падения на него самоубийцы", - говорится в сообщении Зори.

Он утверждает, что ребенка отказались отпевать и в другом храме, поэтому это сделал служитель Киевского патриархата.

Как сообщали СМИ, в Запорожье житель квартиры на восьмом этаже, вероятно, решил покончить с собой. Под тем окном оказались отец с сыном, которому и не было и двух лет - они собирались в гости и вышли из подъезда. Реаниматологи сделали для мальчика все, что смогли, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.