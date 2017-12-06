В центре Харькова взорвали автомобиль с полицейским

В центре Харькова на улице Отакара Яроша днем 6 декабря неизвестный подорвал автомобиль Toyota Camry, в котором находился сотрудник полиции.

Читайте такжеНа Днепропетровщине подожгли иномарку депутата горсовета (фото)Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, под задним колесом машины находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, произошел взрыв.

35-летний водитель с незначительными телесными повреждениями доставлен в больницу.

Информация о взрыве поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции около 14:40. На место происшествия выехало руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего"). Следственные действия продолжаются.