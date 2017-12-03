ДТП с сыном Вирастюка: полиция открыла уголовное дело

Полиция начала уголовное производство по факту ДТП на бульваре Леси Украинки, во время которого пострадал сын украинского силача, обладателя титула «Самый сильный человек мира» в 2004 году Василия Вирастюка - Адам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook. «Вчера, 2 декабря, около 16:00 на пересечении бульвара Леси Украинки с улицей Ивана Кудри автомобиль на переходе сбил парня, который на зеленый свет переходил проезжую часть. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения. После ДТП водитель иномарки скрылся. Правоохранители разыскивают водителя-нарушителя и просят откликнуться всех свидетелей и очевидцев», - говорится в сообщении.

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По факту ДТП следователи Печерского управления полиции сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Столичные полицейские обращаются к свидетелям с просьбой предоставить любую информацию о личности подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на пешеходном переходе неизвестный на автомобиле сбил старшего сына украинского силача, обладателя титула «Самый сильный человек мира» в 2004 году Василия Вирастюка - Адама - и скрылся с места аварии.

Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ДТП произошло в субботу, 2 декабря, около шестнадцати часов.

«Адам двигался с улицы Ивана Кудри, переходил светофор на бул. Леси Украинки, на свой зеленый знак (для пешехода). В тот момент автомобиль серого цвета, предварительно Toyota Corolla, не пропустив пешехода (то есть Адама), движется дальше, сбивает его, останавливается на 2-3 секунды и скрывается...», - отметил Вирастюк и призвал возможных свидетелей ДТП предоставить ему информацию об автомобиле.

«С Адамом сейчас уже все хорошо. У него была частичная амнезия (потеря памяти). Вечером мы были на осмотре у нейрохирурга, где провели обследование, сделали МРТ», - добавил спортсмен