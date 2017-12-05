В Киеве обстреляли авто футболиста "Динамо" (видео)

В Киеве расстреляли автомобиль игрока киевского "Динамо" Дениса Гармаша.

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Авто стояло на подземном паркинге на Днепровской набережной, передает ТСН, ссылаясь на собственные источники.

Люди не пострадали. Журналисты выясняют подробности инцидента.

Как сообщали СМИ, 3 ноября в Обуховском районе Киевской области вечером 2 ноября в дом полузащитника "Динамо" Олега Гусева проникли трое преступников и вынесли деньги, украшения и наградной пистолет.