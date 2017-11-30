Кровавый взрыв в суде в Никополе: трое пострадавших в тяжелом состоянии

В городской больнице Никополя (Днепропетровская обл.) в настоящее время находятся семь человек, раненных при взрыве гранат суде.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, трое из них - в тяжелом состоянии.

«Это двое подсудимых и одна гражданская женщина, которая в момент взрыва находилась в помещении суда», - сообщила она.

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По словам Старчевской, еще двое пострадавших переведены на амбулаторное лечение.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в городском суде Никополя (Днепропетровская обл.) во время слушания дела по факту убийства отец погибшего вытащил две гранаты и подорвал их.

В результате взрыва мужчина погиб на месте. Осколочные ранения получили семь человек: трое подсудимых, двое работников конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо.

Позже пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Старчевская сообщила, что в результате взрыва в суде в больницы попали 10 человек. Впоследствии в больнице от ранений скончался один из подсудимых.

Полиция открыла уголовное производство по п. 1 и п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.