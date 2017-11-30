Возросло число погибших в результате взрыва гранат в суде Никополя

В Никополе в больнице скончался один из подсудимых, который получил ранение от взрыва гранат в Никопольском суде.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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По ее словам, мужчина скончался около 14 часов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде в Никополе в результате взрыва двух гранат один человек погиб, еще семеро получили травмы. В полиции отметили, что во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

Позже пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что в результате взрыва в суде в больницы попали 10 человек.