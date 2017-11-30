В суде в Никополе мужчина взорвал гранаты, есть погибший и пострадавшие (фото, видео)

В четверг, 30 ноября, в 11:20 в Никопольском суде во время слушания дела по факту убийства отец потерпевшего вытащил две гранаты и подорвал их.

От взрыва сам мужчина погиб на месте, передает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

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"Осколочные ранения получили трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудник суда и один гражданский. Всех пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, пресс-служба Совета судей Украины в Facebook, сообщает, что в суде в Никополе прогремело два взрыва. Есть погибшие и пострадавшие.

В сообщении сказано: "В Никопольском городском суде Днепропетровской области после объявления перерыва по уголовному делу прогремело два взрыва. Есть погибшие и пострадавшие". Ведутся следственные действия.

"По предварительной информации, мужчина, бросивший гранату, погиб на месте. Есть еще один погибший, а также много раненых. Здание окружено сотрудниками полиции. Факт взрыва подтвердили в отделе коммуникаций ГУ ЧП в Днепропетровской области", - сообщают в Совете судей.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Харькове неизвестные злоумышленники бросили в помещение аптеки на проспекте Юбилейном неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.