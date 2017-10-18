В Николаеве хулиганы ножом ранили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Николаеве семь ударов ножом получил чемпион по пауэрлифтингу. Парень чудом выжил и даже защитил свои вещи от грабителей, говорится в сюжете ТСН.

Владислав Гуртовенко получил ранение поясницы, ягодиц, бедер. Все потому, что ночью зашел в местный магазин купить продуктов и пополнить счет на телефоне. Возле терминала к нему пристали двое подвыпивших мужчин, Владислав их отогнал и те вышли из магазина – парень решил, что конфликт на этом исчерпан, но оказалось, что мужчины ждали его снаружи с ножом.

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Сначала нападающий пытался выдернуть у Владислава сумку, но как только парень начал сопротивляться, сразу в ход пошло оружие. «Попытался выбить нож, мы упали, я не почувствовал другие удары. Думал, что у меня два. Когда начал выбивать нож из руки, его товарищ ударил меня бутылкой по голове», - рассказал раненый.

Сумку с деньгами парень грабителям так и не отдал – собрав последние силы, он вырвался и заскочил в магазин. Сотрудники сразу бросились ему на помощь. «Я вызвала скорую, охранник курткой зажал рану на животе. Девушка-клиентка сняла со своей сумки ремень, и охранник перевязал ему ногу», - говорит продавец магазина Ольга Иванова. Медики утверждают, что быстрая реакция случайных людей спасла Владиславу жизнь, ведь он имел все шансы истечь кровью. «Мы снимаем перед ними шляпу. Благодаря им удалось уменьшить кровопотерю», - пояснил хирург Вадим Пермяков.

Владислав профессионально занимается спортом, он многократный чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу. Это также помогло парню выжить. «Мне сказали, что если бы я не занимался спортом, вряд ли бы выжил, доехал. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом», - советует Гуртовенко.

Полиция быстро установила нападавших – это известные в районе хулиганы. Одного из них даже задержали, но в тот же день отпустили. «Как свидетель проходит», - возмущен отец пострадавшего Василий Гуртовенко. В полиции оправдываются, что не знали, какое именно мужчина принимал участие в нападении, потому что из-за тяжелых травм не могли допросить потерпевшего. «В настоящее время подготовлен проект подозрения», - говорит следователь Виктор Прокудин.

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Одного нападавшего отпустили, другой, известный в городе рецидивист, сбежал самостоятельно. В полиции говорят, что четыре года назад Юрий Богомятков с компанией друзей почти на том самом месте забил мужчину до смерти. Дело все это время лежит в суде, а его фигуранта отпустили под домашний арест. И только теперь объявили в розыск.

Ранее в Николаеве 18-летний парень вместе с товарищем ночью залез в магазин. Они взяли с полок продукты и вытащили из кассы шесть тысяч гривен. Парень пояснил, что ограбил продуктовый магазин, чтобы красиво встретить жену из роддома.