В Николаеве парень ограбил магазин, чтобы "достойно" встретить жену из роддома (видео)

В Николаеве парень ограбил магазин, чтобы не с пустыми руками встречать жену из роддома. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

18-летний парень вместе с товарищем ночью залез в магазин. Они взяли с полок продукты и вытащили из кассы шесть тысяч гривень. На украденные деньги наняли комнату в соседнем с магазином общежитии.

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Там вместе с ограбленным их и застали правоохранители. Парень объяснил, что полез в магазин ради жены и новорожденного сына.

Он пояснил, что они с женой сироты, не имеющие жилья и денег.

Их оперативно нашли сотрудники полиции благодаря опросу местных жителей. Ему грозит от 3 до 6 лет по статье "кража".