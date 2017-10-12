В Николаеве парень ограбил магазин, чтобы "достойно" встретить жену из роддома (видео)
18-летний парень вместе с товарищем ночью залез в магазин.
В Николаеве парень ограбил магазин, чтобы не с пустыми руками встречать жену из роддома. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
18-летний парень вместе с товарищем ночью залез в магазин. Они взяли с полок продукты и вытащили из кассы шесть тысяч гривень. На украденные деньги наняли комнату в соседнем с магазином общежитии.
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Там вместе с ограбленным их и застали правоохранители. Парень объяснил, что полез в магазин ради жены и новорожденного сына.
Он пояснил, что они с женой сироты, не имеющие жилья и денег.
Их оперативно нашли сотрудники полиции благодаря опросу местных жителей. Ему грозит от 3 до 6 лет по статье "кража".