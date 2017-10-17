В Днепре банда подростков с ножом ограбила мужчину и попалась полиции

В Днепре трое неизвестных напали на мужчину и, угрожая ножом, забрали деньги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

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17 октября, около 4 часов ночи поступил вызов в полицию об инциденте. Патрульные, прибыв на место, обследовали территорию и заметили 3 человек, похожих по приметам на подозреваемых в разбое. Они, увидев полицейских, стали ускорять движение. Патрульные остановили их и задержали.

Пострадавший опознал нападавших. Во время проверки полицейские обнаружили у них деньги в сумме, которою имел пострадавший. Нападавшими оказались парни, которым в этом году стали совершеннолетними. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили задержанных в Днепровское отделение полиции.