На складе в Калиновке до сих пор наблюдается одиночная детонация боеприпасов

По состоянию на 7:00 28 сентября на территории военного склада в Калиновке Винницкой области наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 350 чел. и 284 ед. техники, из них от ГСЧС 310 чел. о/с и 88 ед. техн. (в том числе 2 самолета АН-32П), Нацполиции – 394 чел. и 93 ед. техн., Нацгвардии – 227 чел. и 17 ед. техн., Вооруженных сил Украины – 937 чел. и 42 ед. техн., СБУ – 400 чел. и 30 ед. техн., Министерства здравоохранения – 30 чел. и 10 ед. техн., ПАО «Укрзализныця» – 52 чел. и 4 пожарных поезда.

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 7 домов вследствие попадания боеприпасов.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны возле г. Калиновка Винницкой области. Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. Взрывы на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.