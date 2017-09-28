Полторак рассказал о ходе расследования взрывов на военных складах под Мариуполем и в Балаклее

03:18, 28 сентября 2017
Политика
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Он также напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба.

По итогам расследования взрывов на военных складах в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Об этом сообщил министр обороны Украины во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны отметил, что подобное чрезвычайное происшествие происходит не в первый раз.

Он напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам.

По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек.

Министр сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем в ближайшее время доложит президенту о результатах.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. Служба безопасности по факту пожара на арсенале открыла уголовное производство по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед пожаром на складе прогремело несколько взрывов.
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