Полторак рассказал о ходе расследования взрывов на военных складах под Мариуполем и в Балаклее

По итогам расследования взрывов на военных складах в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Об этом сообщил министр обороны Украины во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр обороны отметил, что подобное чрезвычайное происшествие происходит не в первый раз.

Он напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам.

По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек.

Министр сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем в ближайшее время доложит президенту о результатах.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее Харьковской области в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. Служба безопасности по факту пожара на арсенале открыла уголовное производство по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.