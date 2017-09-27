Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке назвали диверсией

10:14, 27 сентября 2017
Происшествия
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Пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки квалифицировали как диверсию.

Военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса - это диверсия. Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке
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