Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке назвали диверсией

Военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса - это диверсия. Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи Калиновки Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.