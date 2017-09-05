Эксперт о ДТП с участием авто владельца ФК "Карпаты": можно легко выяснить, кто был за рулем (видео)

Судмедэксперт утверждает, что выяснить, кто был за рулем - Дыминский или охранник – очень просто.

В среднем специалисты устанавливают это в течение двух недель. Причем, и в Киеве, и во Львове. Можно найти не только отпечатки на руле. На обуви остаются остатки покрытия педалей. На подушках безопасности фиксируется биоматериал с лица. При резком торможении пассажир порывисто хватается за торпеду.

"Если был резкий удар, то должны быть следы на одежде от ремней безопасности... Если при ударе водитель опирался руками на руль, то могут быть гематомы между большими и указательными пальцами", - рассказал Григорий Прохоров-Лукин, заведующий отделом экспертной и судебной практики.

Как сообщал УНИАН, апелляционный суд Львовской области 5 сентября изменил меру пресечения сотруднику службы охраны львовского бизнесмена, президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского Андрею Борщу с пребывания под стражей на круглосуточный домашний арест.

18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

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Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский.

22 августа советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю.

Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий. Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.