В ГПУ прокомментировали возможное участие Дыминского в смертельном ДТП на Львовщине

Глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что человек, который берет на себя ответственность за то, что он якобы находился за рулем в момент ДТП во Львовской области с участием автомобиля владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского, на самом деле за рулем не находился.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Запорожскую область, передает пресс-служба ГПУ.

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"Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявила, что он был водителем, за рулем в этот момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль", - сказал генпрокурор.

Вместе с тем, Луценко заявил, что сейчас утверждать, что за рулем был Дыминский, нельзя. Для этого надо провести ряд следственных действий. Он также добавил, что, к сожалению, владелец ФК "Карпаты" не идет навстречу следствию.

Как сообщал УНИАН, Дыминского вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП, но он улетел в Швейцарию.

18 августа во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра".

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля "Мерседес". Позже суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП. Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.