Охранника Дыминского выпустили из СИЗО под домашний арест

Апелляционный суд Львовской области сегодня, 5 сентября, изменил меру пресечения работнику службы охраны львовского бизнесмена, президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского Андрею Борща с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, по решению суда Борщ обязан являться на вызовы следователей и судебные заседания, ему запрещено общаться с представителями потерпевшей стороны, он должен сдать свой загранпаспорт.

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Франковский отдел полиции обязали исполнить решение суда 5 сентября. В случае несоблюдения условий ему будет изменена мера пресечения.

Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский.

22 августа советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю.

Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

23 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий.

«Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, заявивший, что он был водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор.

Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.