На Львовщине в ДТП с машиной владельца ФК "Карпаты" погибла женщина (видео)

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Львовской области.

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В частности, установили, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра».

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15.00 на дороге Львов – Краковец возле села Ямельня, Яворивского района.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля «Мерседес», 43-летний львовянин, совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района.

В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В то же время издание Zaxid.net сообщает, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем автомобиля «Мерседес».