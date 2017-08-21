Суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" по подозрению в смертельном ДТП

Суд арестовал охранника президента ФК «Карпаты» Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности к смертельному ДТП, пишет «5 канал».

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Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу, 18 августа, во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра».

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК «Карпаты» и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом. Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля «Мерседес».