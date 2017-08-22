Владельца ФК "Карпаты" вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП, но он улетел в Швейцарию

В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа, пишет на своей странице в Facebook советник министра МВД Антон Геращенко.

"Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля Mercedes был точно не 43-летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя", - говорится в его сообщении.

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Также сегодня ГПУ определила подследственность расследования дела о возможной причастности Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

"Через час Петр Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолете из Львова в Женеву", - рассказал Геращенко.

"Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43-летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 августа во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра".

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля "Мерседес". Позже суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП. Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.