Взрыв у Кабмина в Киеве: что известно об инциденте на День Независимости (фото, видео)

В Киеве 24 августа на улице Грушевского произошел взрыв. "В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского", - рассказали в полиции.

Очевидцы о взрыве возле Кабмина

Вскоре очевидцы опубликовали видео с места взрыва в центре Киева. На кадрах видно, как правоохранители бегут вверх по улице Грушевского. На улице стоит "скорая".

Также в сети появилось видео первых минут после взрыва, на котором видно женщину, которая лежит на земле. Ей перевязывают голову. Судя по записи, она в обмороке. У парня, сидящего рядом с ней, видно рану на голове.

"Проезжал автомобиль. Шло несколько прохожих. И в этот момент, то ли сверху бросили, то ли снизу, но что-то взорвалось. Кто бросал - я не знаю. Женщина сделала еще шаг и упала. Она ранена в голову. И мужчина ранен в голову. Но пожилую женщину сильнее ранило. Она лежала без сознания. Возле нее была дочь, пыталась привести ее в чувство... Раненый мужчина тоже пытался помочь упавшей женщине", - рассказал один из очевидцев инцидента на Грушевского.

По сообщениям свидетелей, взрыв у здания Кабмина в Киеве произошел из-за того, что по машине посольства Азербайджана бросили взрывпакет. Об этом пишет активист Виталий Грузинов на странице в Facebook. "Только что на ул. Грушевского был "теракт": бросали взрывпакет по машине азербайджанского посольства... не докинули!!! Пострадала женщина и парень, которые шли рядом...", - написал он.

Версии инцидента в центре Киева и информация о пострадавших

Вскоре стало известно, что на место взрыва на улице Грушевского прибыли секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Национальной полиции Сергей Князев.

Взрыв 24 августа возле здания Кабинета министров мог быть заранее спланированным терактом, заявил Турчинов. "Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления и сейчас идет поиск тех террористов, которые это делали", — сказал он. Секретарь СНБО подчеркнул, что взрыв был один, хотя очевидцы говорят о двух взрывах.

В свою очередь, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляет, что пока основной версией взрыва на улице Грушевского в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, является хулиганство.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в городе Киеве Оксана Блищик уточнила, что в результате взрыва на улице Грушевского в центре столицы три человека получили телесные повреждения. Стоит отметить, что сразу после взрыва полиция сообщала о двух пострадавших.

Кроме того, глава Национальной полиции Сергей Князев заявляет, что по факту взрыва на улице Грушевского, в результате которого три человека получили ранения, открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "покушение на убийство".

Князев также сообщил, что неустановленные злоумышленники бросили взрывное устройство из Мариинского парка в семью, которая гуляла по Киеву.

СМИ сообщили, что пострадавшие от взрыва на ул. Грушевского в центре Киева - это родственники Героя Украины десантника-снайпера Валерия Чибинеева - его жена, теща и друг семьи.

Позже волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook написал, что в результате взрыва в правительственном квартале Киева пострадал бывший участник АТО. "Пройти пару ротаций на "метео" ДАПа в жаркие времена, кучу других стремных мест. Невредимым. Поймать осколки от гранаты или что там было... в правительственном квартале", - говорится в его сообщении.

25 августа журналист Юрий Бутусов рассказал, что экс-боец АТО получил два осколочных ранения в плечо и в живот. Ранения серьезные, но его жизнь вне опасности.

Также, по его словам, легко ранена жена Чибинеева. Однако тяжелые осколочные ранения в голову получила ее мама. Сейчас она в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

В свою очередь, военный Валерий Чибинеев, родственники которого были ранены в результате взрыва на улице Грушевского 24 августа, считает, что они случайно пострадали. "Я думаю, что это череда случайностей и так случилось, что именно мои родные проходили. Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве первый раз, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", - сказал он.

"Жена пока в шоке в общей палате, у тещи стабильное состояние. Думаю, что все нормально будет. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", - сказал он.