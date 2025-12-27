Украина и Молдова договорились об альтернативных путях сообщения, - Качка

После атак России по мосту в Маяках Украина и Молдова, по словам Качки, обсудили при необходимости прокладки новых транзитных маршрутов.

После того, как Россия нанесла удар по мосту через Днестр Украина и Молдова договорились об альтернативных путях сообщения для юга Одесской области, сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в интервью "Европейской правде".

Качка рассказал, что после российского обстрела моста в Маяках, украинская власть, в частности, Министерство развития общин и территорий, таможня и пограничники связывались с молдавской стороной.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, реакция правительства Молдовы "была мгновенной и очень качественной".

"Мы вместе с ними сразу спланировали все варианты: это и увеличение возможностей пунктов пропуска, и, при необходимости - прокладка новых транзитных маршрутов", - рассказал Качка.

По его словам, тогда удалось урегулировать ситуацию, как проезжать по Молдове украинским водителям, которые имеют только украинские документы.

"К счастью, задействовать этот сценарий не пришлось, потому что удалось восстановить нормальное движение по украинским автодорогам. Но он готов. При необходимости будет организован конвой, чтобы провести украинский транспорт. Мы все механизмы с Молдовой согласовали, и я очень благодарен молдавским коллегам за это", - добавил он.

Издание отмечает, что из-за неоднократных обстрелов России по мосту через Залив и вынужденного закрытия того пути дорога через Маяки оставалась единственной автодорогой, которая соединяла Одессу и юг области.

Атака РФ по мосту Маяки: все подробности

Ранее УНИАН сообщал, что 18 декабря Россия атаковала ударными беспилотниками мост Маяки в Одесской области. В тот момент по нему ехал автомобиль, в котором находилась женщина с тремя детьми. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что мать получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи, трое детей женщины получили телесные повреждения. Также у них острая реакция на стресс. Кипер назвал эту трагедию еще одним циничным военным преступлением России.

Также мы писали, что эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что 19 декабря российские атаки по мосту продолжились. В частности, днем Россия ударила баллистикой по нему. "Флеш" отметил, что кассетный боеприпас не способен повредить мост, но может убить мирных жителей, стоящих в очереди вокруг моста. По мнению эксперта, нанося удары по Одесской области, Россия пытается разорвать транспортные коммуникации между юго-западной частью региона и остальной частью Украины.

