27 декабря есть несколько украинских и международных торжеств.

27 декабря - интересный и насыщенный различными мероприятиями день. Украинский праздник сегодня посвящается Службе безопасности, а международный - одному зимнему хобби. По давним верованиям принято готовить сладости.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились некоторые украинцы, прославившиеся своими достижениями - оперный певец Иван Алчевский, театральный актер Степан Шкурат и дирижер Владимир Божик.

Официальный праздник сегодня в Украине - День контрразведки СБУ. Эта структура занимается обнаружением и арестом вражеских шпионов, защитой государственной тайны, противодействием диверсиям и терактам. Важность их работы не подлежит сомнению, особенно во время войны.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее по старому стилю 27 декабря православные верующие чествовали мучеников Апполония, Филимона, Феотиха и многих других. С переходом на новоцерковный календарь не все знают, какой сегодня церковный праздник отмечается теперь. Это день памяти святого Стефана, первого в христианстве мученика.

День ангела Степана отмечают обладатели этого имени, в честь чего получают поздравления от родных.

Какой сегодня праздник в мире

Международное торжество этой даты День вырезания снежинок. Есть десятки красивых техник этого хобби. На праздник люди демонстрируют свое мастерство и соревнуются в нем на скорость.

Другие всемирные праздники сегодня - это День посещения зоопарков, День подготовки к эпидемиям, День фруктовых кексов.

Какой сегодня праздник в народе

Вот что говорят многовековые приметы этого дня:

мороз усилился - к холодному январю;

если небо ясное, то скоро похолодает;

туман говорит об оттепели;

какие деревья покрыты инеем, те в следующем году уродят.

Святой Степан считается покровителем крупного домашнего скота и особенно лошадей. Поэтому 27 декабря украинцы нанимали пастухов на работу, а также заботились о конях, берегли их от работы и давали напиться святой воды.

В Степанов день хозяйки пекли медовые пряники в форме птиц и лошадей. Изделиями угощали всех близких. По давним верованиям стоит съесть хотя бы кусочек такого лакомства, чтобы быть здоровым в следующем году.

Что нельзя делать сегодня

Неприятности ждут тех, кто будет ссориться, поддаваться дурным мыслям, желать зла и горя другим людям. Запрещено выбрасывать хлеб - лучше скормить остатки животным. Также не стоит в праздник 27 декабря заниматься тяжелой работой.

