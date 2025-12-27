27 декабря - интересный и насыщенный различными мероприятиями день. Украинский праздник сегодня посвящается Службе безопасности, а международный - одному зимнему хобби. По давним верованиям принято готовить сладости.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
В сегодняшнюю дату родились некоторые украинцы, прославившиеся своими достижениями - оперный певец Иван Алчевский, театральный актер Степан Шкурат и дирижер Владимир Божик.
Официальный праздник сегодня в Украине - День контрразведки СБУ. Эта структура занимается обнаружением и арестом вражеских шпионов, защитой государственной тайны, противодействием диверсиям и терактам. Важность их работы не подлежит сомнению, особенно во время войны.
Какой сегодня праздник церковный
Ранее по старому стилю 27 декабря православные верующие чествовали мучеников Апполония, Филимона, Феотиха и многих других. С переходом на новоцерковный календарь не все знают, какой сегодня церковный праздник отмечается теперь. Это день памяти святого Стефана, первого в христианстве мученика.
День ангела Степана отмечают обладатели этого имени, в честь чего получают поздравления от родных.
Какой сегодня праздник в мире
Международное торжество этой даты День вырезания снежинок. Есть десятки красивых техник этого хобби. На праздник люди демонстрируют свое мастерство и соревнуются в нем на скорость.
Другие всемирные праздники сегодня - это День посещения зоопарков, День подготовки к эпидемиям, День фруктовых кексов.
Какой сегодня праздник в народе
Вот что говорят многовековые приметы этого дня:
- мороз усилился - к холодному январю;
- если небо ясное, то скоро похолодает;
- туман говорит об оттепели;
- какие деревья покрыты инеем, те в следующем году уродят.
Святой Степан считается покровителем крупного домашнего скота и особенно лошадей. Поэтому 27 декабря украинцы нанимали пастухов на работу, а также заботились о конях, берегли их от работы и давали напиться святой воды.
В Степанов день хозяйки пекли медовые пряники в форме птиц и лошадей. Изделиями угощали всех близких. По давним верованиям стоит съесть хотя бы кусочек такого лакомства, чтобы быть здоровым в следующем году.
Что нельзя делать сегодня
Неприятности ждут тех, кто будет ссориться, поддаваться дурным мыслям, желать зла и горя другим людям. Запрещено выбрасывать хлеб - лучше скормить остатки животным. Также не стоит в праздник 27 декабря заниматься тяжелой работой.