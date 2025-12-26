В зоопарке просят одесситов взять спасенных птиц на передержку, поскольку не имеют необходимых мощностей для их реабилитации.

Одесский зоопарк, где приютили сотни птиц, пострадавших в результате утечки растительного масла из резервуаров в порту "Пивденный" из-за атаки РФ, просит людей взять их на передержку, поскольку не может физически с ними справиться.

Об этом говорится в видеообращении к жителям города директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. В частности, он выражает благодарность всем, кто спасает птиц на местных пляжах, и одновременно просит о помощи.

"Вы спасли большое количество жизней. У нас сейчас - около 300 особей, которых вы принесли. Мы их всех отмыли от масла, просушили, они сейчас в тепле. Но, к сожалению, зоопарк не имеет необходимых мощностей для реабилитации такого количества птиц", - говорит Беляков.

Видео дня

Он пояснил, что быстро отпустить птиц в природу нельзя, потому что это приведет к их гибели, ведь сначала должно восстановиться естественное покрытие - жир, что дает возможность смазывать перья. На это, по словам Белякова, требуется определенное время. Кроме того, сейчас очень холодная погода - попадание на улицу обессиленных птиц неизбежно приведет к их гибели.

"Однако оставить их всех в зоопарке мы не можем потому, что у нас нет столько места для правильного кормления, нам не хватает рук...", - пояснил директор зоопарка.

По его словам, несколько десятков птиц учреждение уже передало орнитологам для временного содержания, но нужна дополнительная помощь. В частности, Беляков просит людей взять птиц на временную передержку - количество зависит от возможностей каждого. Разместить пернатых нужно в каком-то относительно теплом помещении. Как заверил директор зоопарка, специалисты обеспечат кормом и предоставят соответствующую консультацию по кормлению и реабилитации - впоследствии птицы будут выпущены на волю.

В свою очередь химик и биолог, председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский заявил, что из-за утечки масла произошла катастрофа, а птицы, которых не удалось забрать с побережья, умирают в муках. По его словам, сотни пернатых стали заложниками масляной ловушки.

"Что происходит сейчас: смертельная гипотермия - при такой температуре слепленные перья мгновенно теряют термоизоляционные свойства. Птицы не просто грязные - они замерзают заживо и тонут в ледяной воде. Это ужасная смерть", - сказал эколог.

Он рассказал, что волонтеры, рискуя собственным здоровьем, в холодной воде собирают птиц собственноручно, а зоопарк - на грани коллапса.

"Там уже более 300 птиц. Но зоопарк не имеет инфраструктуры для такого количества! Птица после очистки теряет естественный жировой слой перьев и не может быть выпущена на волю, потому что сразу утонет", - отмечает специалист.

По его мнению, после атаки на порт нужно было за считанные часы развернуть пункты передержки и выделить соответствующие средства, но проблему "просто перебросили" на биологов, которым негде разместить такое количество особей.

"То, что началось как военное преступление врага, из-за некомпетентности чиновников превратилось в региональную экологическую катастрофу", - считает Балинский.

Свое утверждение он аргументирует тем, что, согласно снимку спутника от 24 декабря, зафиксирован масляный шлейф длиной более 40 км. Пятно от порта "Пивденный", который подвергся атакам РФ, полностью заполнило Одесский залив и пошло дальше на юг, подчеркивает Балинский.

Он отмечает, что растительное масло является опасным веществом для окружающей среды - например, стандарты США приравнивают его к нефтепродуктам по уровню угрозы.

"В морской воде масло становится "олифой". Оно физически уничтожает птиц и блокирует доступ кислорода для всего живого... Где была герметичная стена вокруг резервуаров "Allseeds" (предприятие на территории порта, которое атаковала РФ, - УНИАН)? Масло в море - доказательство фиктивности инженерной защиты. Системы порта: ливневая канализация сработала как прямая труба в море. Задвижки не перекрыли, улавливатели не сработали", - утверждает эколог.

По его мнению, 20-22 декабря в период полного штиля масло "стояло компактно", а соответствующие структуры Украины "проигнорировали шанс" заблокировать выход из "узкого горла" Аджалыкского лимана.

Эколог добавляет, что боновые заграждения без активной откачки скиммерами не работают - под давлением волн масло просто "подныривает" под указанные заграждения. Кроме того, по его мнению, если шлюзы своевременно не перекрыли, масло также попало в уникальную экосистему Куяльницкого лимана.

Экологическая катастрофа в Одесской области из-за атак РФ

Из-за массированных атак армии РФ по порту "Пивденный" (Одесская область) в Черное море попали тонны растительного масла. В АМПУ заверили, что это вещество является органическим и подлежит естественному биологическому распаду. Однако, по словам экологов, растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов.

Масло было зафиксировано на нескольких пляжах Одессы, на берегу люди видели много погибших птиц. К жителям города обратился директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, который предложил приносить птиц в зверинец для их спасения.

Вас также могут заинтересовать новости: