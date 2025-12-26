Мужчина регулярно делится кадрами из семейной жизни.

Украинско-американский танцор, хореограф и телеведущий Макс Чмерковский поделился трогательными рождественскими фото со своей семьей.

Как известно, 45-летний мужчина когда-то считался одним из самых завидных холостяков мира по версии американского журнала People. В 2011 году он принял участие в первом в Украине реалити-шоу "Холостяк", а в 2017 женился на австралийской и американской профессиональной латиноамериканской танцовщице Пете Маргатройд.

У супругов Чмерковского и Маргатройд растут трое сыновей: первенец Шай Александр, который родился в 2017 году, второй сын Рио Джон (2023 год рождения) и самый младший Милан Максим, который появился на свет в 2024 году.

Видео дня

На опубликованном в Instagram-аккаунте Макса фото можно увидеть, что вся семья встречала Рождество в праздничных пижамах. Пета также поделилась кадрами большой елки с подарками.

Как известно, Макс Чмерковский - известный танцовщик, хореограф и телевизионная звезда мирового уровня, который имеет непосредственную и глубокую связь с Украиной. Он родился в Одессе, где провел детство и сделал первые шаги в танцах.

В конце 1990-х годов Чмерковский вместе с семьей эмигрировал в США, где постепенно стал одной из ключевых звезд американского шоу "Dancing with the Stars", а также получил широкую известность в медиа и на телевидении.

После начала полномасштабной войны России против Украины Макс публично и последовательно поддерживает Украину, регулярно выступает с проукраинской позицией, рассказывает о войне западной аудитории и участвует в благотворительных инициативах.

Вас также могут заинтересовать новости: