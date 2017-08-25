Герой Украины, родственник пострадавших Чибинеев о взрыве у Кабмина: Я не думаю, что кто-то охотился на семью

Военный Валерий Чибинеев, родственники которого ранены в результате взрыва на улице Грушевского 24 августа, считает, что они случайно пострадали. Об этом он заявил Громадському.

"Я думаю, что это череда случайностей и так случилось, что именно мои родные проходили. Я не думаю, что кто-то охотился на семью. Родные в Киеве первый раз, они просто прогуливались, смотрели достопримечательности", - сказал он.

Мужчина сообщил, что у его жены врачи вынули осколки из ноги, у тещи - из руки и шеи.

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"Это были алюминиевые осколки, я примерно знаю и догадываюсь, из чего это, но официально это следователи выяснят", - сказал он.

Чибинеев пока не знает деталей расследования, пострадавшие в двух больницах.

"Жена пока в шоке в общей палате, у тещи стабильное состояние. Думаю, что все нормально будет. У друга тоже состояние стабильное, он в другой больнице сейчас", - сказал он.

Военный добавил, что при взрыве был на встрече с президентом. Сейчас он продолжает служить в 79-й бригаде.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в Киеве произошел взрыв на улице Грушевского между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского. Вскоре стало известно, что в результате взрыва пострадали три человека: это были жена, теща и друг семьи Героя Украины Валерия Чибинеева.

Звание Героя Украины Чибинееву присвоили на День Независимости в 2016 году.