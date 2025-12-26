РФ оккупировала село на Донбассе и продвинулась на Харьковщине, - DeepState (карта)

Ранее аналитики предупреждали о многочисленных попытках РФ закрепиться в Дроновке.

Российские захватчики полностью оккупировали населенный пункт Дроновка в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

На карте также видно, что россиянам удалось увеличить "серую зону" к западу от населенного пункта в сторону Закитного.

Кроме того, по данным аналитиков, оккупанты продвинулись вблизи Двуречанского Харьковской области.

Ранее аналитики DeepState предупреждали, что враг уже неоднократно фиксировался в Дроновке. По данным экспертов, Силы обороны пытались найти и ликвидировать оккупантов в населенном пункте, но численное преимущество россиян давало о себе знать.

Также ранее в 225 Отдельном штурмовом полку сообщили, что в течение осени украинские защитники освободили от российских оккупантов 5 сел Днепропетровской области: Орестополь, Новоселовку, Сосновку, Хорошее и Вороное. Отмечается, что эта операция длилась более 100 дней.

Тем временем в Купянске Силы обороны продолжают зачистку города от россиян. Как отметил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс", украинским бойцам удалось перекрыть все возможные коридоры проникновения и обеспечения к подразделениям противника, которые находились в Купянске.

