Главный герой 14 сезона реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк" в последнем выпуске попрощался с 26-летней моделью из Хмельницкого Ириной Пономаренко.

В 10 серии у них было индивидуальное свидание в доме, где они разговаривали и обнимались на диване. Несмотря на их историю на проекте, во время общения между Тарасом и Ирочкой возникали неудобные и напряженные паузы. Актер остался недовольным тем, что девушка не захотела так быстро сближаться с ним - он назвал атмосферу между ними "детским вайбиком".

После свиданий со всеми финалистками "холостяк" вынес розы для Надин Головчук и Насти Половинкиной, но для Ирочки цветка не осталось. Цымбалюк сказал девушке, что она ему очень понравилась, но их отношения будто "застряли на одном уровне". После этого расстроенная девушка села в машину и покинула проект.

Напомним, последний выпуск романтического реалити "Холостяк" в эфире прямо сейчас. После короткой церемонии роз Тарас Цымбалюк сообщил девушкам, что они едут во Львов.

Напомним, именно в этой серии актер должен определиться и выбрать одну девушку - Надин или Анастасию. Шоу давно уже сняли, поэтому выбор "холостяка" все это время держат в секрете.

