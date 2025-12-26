Что полезнее - кофе или чай: диетолог дал точный ответ

Оба популярных напитка имеют свои преимущества.

И кофе, и чай имеют доказанные преимущества для здоровья, но их следует употреблять в умеренных количествах.

Издание Real Simple выяснило у диетолога Иланы Мульштейн, что лучше пить – чай или кофе.

"Можно утверждать, что и кофе, и чай имеют потенциальные преимущества для здоровья, но польза каждого из них зависит от таких факторов, как тип кофе или чая, способ их выращивания, метод заваривания и количество потребления", - говорит эксперт.

Кофе – польза для здоровья

Доказано, что употребление кофе имеет множество преимуществ, в том числе снижает воспаление и поддерживает здоровье сердца и кишечника.

"Кофе содержит кофеин, который, как было доказано, помогает улучшить концентрацию внимания и когнитивные функции. Употребление кофе также связывают с более низким риском сердечных заболеваний и диабета. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском ишемической болезни сердца. Метаанализ исследований, опубликованный в журнале Diabetes Care, показал, что умеренное употребление кофе связано с более низким риском развития диабета 2 типа", - говорит Мульштейн.

Если у вас есть тревожность или бессонница, то надо быть крайне острожным, потому что кофе может вызвать беспокойство или еще больше нарушить сон.

Чай – польза для здоровья

"Хотя чай также содержит кофеин и, как было доказано, улучшает когнитивные функции и бдительность, добавление аминокислоты теанина придает чаю дополнительное преимущество - снижения стресса", - говорит Мульштейн.

По ее словам, зеленый чай – один из самых богатых источников мощных антиоксидантов, называемых полифенолами, которые, как было доказано, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Сколько кофеина в кофе и чае

Чашка кофе объемом 230 миллилитров содержит около 95 миллиграммов кофеина, в то время как чашка черного чая содержит около 50 миллиграммов, а зеленый чай - около 30 миллиграммов.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует не употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно четыре чашки кофе, восемь чашек черного чая или примерно 13 чашек зеленого чая в день.

"Чрезмерное потребление кофеина может привести к повышенной тревожности, бессоннице, учащенному сердцебиению и повышенному кровяному давлению. Кофе также имеет кислую реакцию и его следует избегать многим людям, страдающим от кислотного рефлюкса и желудочно-кишечных проблем", - объяснил Мульштейн.

Симптомы чрезмерного употребления кофеина:

беспокойство;

дрожь;

головные боли;

головокружение;

обезвоживание;

зависимость.

